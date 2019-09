Iraan nõuab tuumaleppe täitmise eest 15 miljardi suurust laenu

Iraani välisminister Mohammad Javad Zarif ütles esmaspäeval, et Iraan teatab kolmapäeval, et vähendab endale tuumaleppega võetud kohustusi, ning jõustab selle meetme reedel.

Esimese sammuna pärast sanktsioonide kehtestamist ületas Iraan uraani rikastusastmele kehtestatud piirangut, mis oli 3,67 protsenti. Praegu on üle 10 protsendi uraanist rikastatud kuni 4,5 protsendini. Teise sammuna ületas Iraan tuumaleppes sätestatud 300 kilogrammi ekvivalendi piirangut uraanivarude kogumahule, mis praegu on umbes 360 kilogrammi.

Iraani välisminister kinnitas, et Iraani sammud on tagasipööratavad ja riik naaseb tuumaleppe täieliku täitmise juurde kohe, kui saavutatakse üksmeel tuumaleppe Euroopa osapooltega, kelleks on Suurbritannia, Saksamaa, Prantsusmaa ja EL. Prantsusmaa on üritanud veenda USA-d pakkuma Iraanile mingil kujul sanktsioonileevendust.