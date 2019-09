Putin ja Modi lubasid hoogustada sõjalisi ja majandussidemeid

Kohtumine peeti Ida Majandusfoorumi kõrvalt, mida Venemaa on võõrustanud Vladivostokis alates 2015. aastast oma partnerluste tugevdamiseks Aasia riikidega pärast seda, kui Lääs 2014. aastal Moskvale Ukraina-vastase agressiooni eest majandussanktsioonid kehtestas.

«Olen oma lähedasele sõbrale Vladimir Putinile selle võimaluse eest väga tänulik,» lausus Modi pärast kõnelusi pressikonverentsil. «Me oleme jõudnud koostöös uuele tasemele,» sõnas peaminister ja lisas, et arutas Putiniga «seninägematuid» vastastikuseid investeeringuid nafta- ja gaasitööstustesse.

Vene president ülistas «head sõpra härra Modit» ja ütles, et India on Moskva «strateegiline partner».

Putin rõhutas, et Venemaa «mitte üksi ei tarni Indiale relvi, vaid on käivitanud India partneritega uusimate relvade tootmise, näiteks uute Kalašnikovi sarja tulirelvade, helikopterite Ka-226T, ja ründeraketisüsteemide väljalaske».

Ta meenutas, et paljud India sõjalaevad on ehitatud Venemaal, sh ka lennukikandja. «Külastasime härra Modiga laevaehituskompleksi Zvezda, kus omal ajal moderniseeriti Indiale müüdud tuumaallveelaev Chakra ning valmistati ette India meeskond.»

Kuprijanov ütles AFP-le, et Venemaa on väga huvitatud Hiina kõrval teiste investorite toomisest oma Kaug-Ida aladele, mistõttu allkirjastavad president ja peaminister tõenäoliselt kokkuleppeid «seoses India investeeringute ja kohalolekuga Kaug-Idas».

Kaks meest on tundnud teineteist alates 2001. aastast ja Modi märkis usutluses Vene Kremli-meelsele ajalehele Rossiiskaja Gazeta, et tal on Putiniga erisuhe.