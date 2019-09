Eesti plaanib Malisse eriväelaste saatmist

Lisaks kaheksale välismissioonile küsib kaitseminister Jüri Luik (Isamaa) valitsuskaaslaste heakskiitu osalusele kahes rahvusvahelises ühendüksuses. Need on NATO kiirreageerimisjõud ja Ühendkuningriigi juhitav ühendekspeditsioonivägi.

Mõlemal juhul tähendab see, et sõdurid teenivad Eestis, kuid on valmis vajadusel lühikese etteteatamisega suunduma kriisikoldesse.