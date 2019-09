USA pakkus Iraani tankeri kaptenile miljoneid

Financial Times kirjutas, et välisministeeriumi koordinaator Iraani küsimustes Brian Hook saatis kapten Akhilesh Kumarile elektronkirju, milles pakkus «häid uudiseid» mitme miljoni dollari näol, kui ta tüürib laeva Adrian Darya 1 riiki, kus selle saab arestida.

«Me oleme näinud Financial Timesi artiklit ja võime kinnitada, et selles esitatud üksikasjad on täpsed,» ütles täna välisministeeriumi kõneisik.