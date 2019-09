Trump näitas briifingul vildikaga võltsitud orkaanikaarti

Kummalisel kombel oli keegi kasutanud markerit, et lisada eeldatavale orkaani teekonnale kaareke, mis näitab, et orkaan puudutab ka Alabama osariiki ja Florida läänepoolsemat otsa.

Paistab, et kaart võis olla modifitseeritud eesmärgiga kaitsta presidendi varasemaid valeväiteid, milles Trump väitis, et Dorian tabab Alabamat.

Küsimusele muudetud kaardi kohta vastas Trump, et briifingutel on öeldud 95-protsendilise tõenäosusega, et Alabama jääb orkaani teele. Kui presidendilt uuriti, kas keegi on kaardile joonistanud, vastas ta: «Ma ei tea.»