Loch Nessi koletis võib olla hiiglaslik angerjas

Aastakümneid räägitud lood suurest veekoletisest ühes häguste fotodega on hoidnud elus folkloori Šotimaa järves elavast dinosauruse-laadsest küüruga elukast.

Paistab, et Uus-Meremaa Otago ülikooli teadlased on nüüd sellele muistendile üsna tugeva hoobi andnud. Nimelt analüüsis uurimisrühm järve veest võetud DNA-näidiseid, et katalogiseerida kõiki mageveejärves elavaid liike.

«Mul on kahju, aga ma arvan, et meie kogutud andmete põhjal ei pea plesiosauruse idee paika. Meie näidised ei näita haide DNA-d. Pole sägade DNA-d. Samuti ei leidnud me ühtegi tõendit tuurast,» märkis projekti juhtinud Neil Gemmell.

«Loch Nessis leidub aga küllaldaselt angerjaid ja nende DNA-d leiti pea igast asukohast, kust proove võeti – neid on palju. Me ei saa välistada võimalust, et Loch Nessis võib olla hiiglaslikke angerjaid,» lisas Gemmell.

Professor Neil Gemmell Loch Nessist võetud prooviga. FOTO: Andy Buchanan / AFP / Scanpix

Professori sõnul toetab hiidangerja hüpoteesi 2007. aastal turisti filmitud video nelja meetri pikkusest torpeedokujulisest elukast, mis näis Loch Nessi veepinnal ujuvat.

«Tuukrid on väitnud, et on näinud angerjaid, mis on sama jämedad kui nende jalad. Ma ei tea, kas nad liialdavad või mitte, kuid on võimalik, et seal leidub väga suuri angerjaid,» märkis Gemmell.

«Kas nad on ka nelja meetri pikkused, nagu mõned tunnistajad väidavad – noh, geneetikuna juurdlen ma palju mutatsioonide ja loodusliku mitmekesisuse üle, ning kuigi nii suur angerjas ületaks tugevalt tavapärast, ei ole see võimatu,» lisas ta.

Loch Nessi koletis või suur kala? FOTO: Topham Picturepoint / Scanpix

Alates esimestest «koletise» nägemise teadetest 1933. aastal on tekkinud tuhandeid teooriaid selle kohta, mis võiks sügava järve põhjas elada, kuid ükski neist ei ole tõestust leidnud. Sellest ajast on registreeritud üle 4000 teate Loch Nessi koletise kohta.