Taliban ründab nädala jooksul juba kolmandat Afganistani provintsipealinna

Farah' kuberneri Mohammad Shoaib Sabeti sõnul reede varahommikuse seisuga teated ohvritest puuduvad. Ta märkis aga, et Talibani võitlejate vastu on korraldatud õhurünnakuid.

Linnaelanik Shams Noorzai ütles varem, et talibid hõivasid Farah' tähtsaima politseijaoskonna lähedal asuva keskuse ja panid selle põlema. Linnas on suletud kõik poed ja inimesed püüavad põgeneda, lisas ta.

Islamiliikumise pressiesindaja Qari Yousuf Ahmadi teatas «suuroperatsiooni» algusest Farah' provintsis. Iraaniga piirnev kauge provints on olnud viimastel aastatel ägeda sõjategevuse tallermaa ning pikka aega on kardetud, et selle pealinn on rünnakule haavatav.