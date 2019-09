Briti konservatiivide toetus on kasvanud Brexiti-kriisist hoolimata

Tooride toetus kasvas kolm protsendipunkti ja on nüüd 35 protsenti. Opositsiooniliste leiboristide reiting aga kukkus veidi ja on nüüd 25 protsenti.

Langes ka Brexiti partei toetajate hulk. Vastajaist pea pooled on seda meelt, et tõeline Brexiti erakond on nüüd Konservatiivne Partei.