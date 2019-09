Tühistatud on hulk Tallinna lennujaamast väljuvaid ja sinna saabuvaid lende

Sama lennufirma kell 19.15 Tallinnast Brüsselisse väljuv lend praeguse info kohaselt siiski toimub. Stockholmist kell 16.50 Tallinnasse saabuma pidanud LOTi lend aga hilineb. Reaalaja lennuinfo on kättesaadav Tallinna lennujaama kodulehelt.



LOTi partneri, Nordica kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles Postimehele, et lendude tühistamise põhjuseks on tehnilised probleemid. «Paar lennukit on hetkel maas,» ütles Uibo, lisades et see ei ole tema sõnul midagi erakorralist ja probleemid on kergemat sorti. «Teinekord juhtub nii, lennukeid on palju.»