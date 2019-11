Elering: Võru alajaamale võisid tormi ajal saatuslikuks saada ka ehitusvead

Saatejuht Urmas Vaino küsis muu hulgas, kas Eestis on veel selliseid alajaamu nagu Võrus, kus tormi ajal majalt ära rebitud katus kogu linna vooluta jättis. Mart Landsberg vastas seepeale, et loodetavasti on mujal alajaamad tormikindlamad.

Praegu on Eleringis valmimas ekspertiis, mille käigus uuritakse muu hulgas, kuidas Võru alajaam on ehitatud. «Nii palju kui me praegu teame, oli projekt koostatud vastavalt kõikidele nõuetele. Samas on mõningaid kahtlusi, et seda on ehituse käigus muudetud,» ütles Landsberg.