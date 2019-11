Video: sõidu ajal üles tõstetud visiir ehmatas parvlaeva reisijat

Video saatnud lugeja sõnul tõsteti visiir üles enam kui viis minutit enne sildumist Kuivastus. Samal ajal oli merel tugev lainetus. Vööris seisvate sõidukite seas torkab silma suur kütuseveok. Ühtlasi tuletab video autor meelde, et just Eesti reisilaeva tabas Teise maailmasõja järgse suurim katastroof Läänemerel.

AS Tallinna Sadam turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro sõnul on üsna tavapärane, et veidi enne sildumist visiir üles tõstetakse. Seekord aga oli vööriosa avatud mõnevõrra kauem, kuna laeval oli praktikal uus tüürimees. «Aga midagi ohtlikku selles ei olnud,» kinnitas Arro.