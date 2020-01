Kapo pidas kinni korruptsioonis kahtlustatava Elektrilevi juhatuse liikme Taavo Randna

«Rohkem mul teada infot ei ole, kui et see vahistamine on toimunud. See vahistamine on sisuliselt toimunud korruptsiooni põhjal. Mul on kohtumine homme Eesti Energia juhtkonnaga, siis ma saan vast pikema ülevaate, mis see süüdistus on. Ma tean, et Eesti Energia juhtkond on teinud koostööd uurimisorganitega, nii et see, et Eesti Energia on kiiresti tegutsenud ja ta tagasi kutsunud, on väga õige, nii peabki. Nii mul kui riigiasutuse juhtkonnal peabki olema nullltolerants korrutsiooni suhtes,» ütles rahandusminister Martin Helme.