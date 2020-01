Politseipatrull sattus joobes juhti taga ajades avariisse

«Ohtlikele liiklejatele järgnemine on alati kõrgendatud risk, sest kiirused on enamasti suured. Samas on politseinikud saanud põhjaliku väljaõppe, et neid riske võimalikult madalana hoida. Joobekahtlusega juhti suhtub politsei alati täie tõsidusega, mistõttu võib siiski juhtuda, et suurema liiklusohutuse tagamiseks tuleb politseinikel teha seda ka vahetult oma turvalisuse arvelt,» nentis politseijuht.