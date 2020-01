Helme: kliimaneutraalsuse püüe peab arvestama riikide eripäradega

«Eesti on samuti ühinenud Euroopa Liidu (EL) kliimaneutraalsuse eesmärgiga, kuid selleni jõudmisel tuleb arvestada liikmesriikide erinevaid lähtepositsioone, samuti peaks liikmesriikidele jääma paindlikkus emissioonide vähendamise üle otsustamisel,» ütles Helme teisipäeval Brüsselis toimunud majandus- ja rahandusnõukogu kohtumisel.

«Õiglase ülemineku fondi loomine on tervitatav, kuid hetkel on põlevkivisektori rahastamise jaotusvõti diskrimineeriv võrreldes teiste fossiilsete sektoritega, ometigi on probleemid ja väljakutsed nendes sektorites sarnased,» lisas rahandusminister.