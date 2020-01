Keskkriminaalpolitsei pidas kinni Ida-Tallinna Keskhaigla juhi ja kolm töötajat

Eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et eile ning täna annavad kahtlustuse sisu kohta selgituse kinnipeetavad ning jätkub tõendite kogumine. «Edasise menetluse eesmärk on saada ammendav ülevaade kahtluse all oleva hanke läbiviimise kohta. Pärast kõigi asjaolude kindlakstegemist on prokuratuuril võimalik langetada otsus selle kohta, kas esitada süüdistus või mitte,» täpsustas prokurör Kivioja.

ITK nõukogu peatas juhatuse esimehe volitused

«ITK juhatusel on praegu oluline tagada haiglas töörahu ja usaldus ning teha vajalikud ümberkorraldused, et mõju patsientidele oleks võimalikult väike. Kui uurimise ajaks kinni peetud arstide töölt eemalviibimine mõjutab otseselt mõne patsiendi protseduuri või konsultatsiooni, siis võtab haigla iga patsiendiga ise ühendust,» ütles ITK nõukogu esimees Taavi Aas. «Loodame, et selgus selles uurimises tuleb kiiresti,» lisas Aas.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles linnavalitsuse pressikonverentsil, et juhtunu on kahetsusväärne ning riivab linna imidžit. Kõlvarti sõnul on hetkel liiga vara sisulisi järeldusi teha, kuid toonitas, et prioriteediks on aus ja läbipaistev linnajuhtimine. «Seda nii linnavalitsuse tasemel kui ka igasugustes teistes linna asutustes. Me teeme kõik, et korruptsiooni Tallinna linnas enneteda ning ma arvan, et meil on tekkinud selleks süsteemne arusaam ja koostöö uurimisorganitega. Lähiajal hakkab tulema kindlasti lisainfot ning koos selle infoga tulevad ka linnavalitsuse täiendavad kommentaarid,» ütles Kõlvart.