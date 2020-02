Politsei leidis varastatud Toyota

Politsei sai teate sõiduauto Toyota Hilux vargusest täna kella 17.40 ajal. Tegemist on 2018. aasta beeži värvi Toyota Hiluxiga, mille registreerimismärk on 384 MRY.

Politseil on sõiduki varastanud mehe isik tuvastatud ning on alust arvata, et sõiduk koos juhiga on endiselt Harjumaal. Sellest hoolimata palume olla tähelepanelikud ka teistest piirkondades.