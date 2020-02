Politsei hoiatab: uimastitesse segatakse nii rotimürki kui pesupulbrit

Tervise Arengu Instituudi (TAI) narkomaania ennetamise keskuse juht Aljona Kurbatova rääkis « Ringvaates », et kui inimene narkootikume tarvitab, peab ta arvestama, et tootmise protsess on kontrollimatu ja seal võib olla muid aineid, kuna hangeldajad lisavad narkootikumidele kasu saamiseks ballastaineid, mis võivad olla erinevad.

«Näiliselt süütud ained, nagu jahu, aga võib olla ka mürgist kodukeemiat. Loetelu ainetest, mis võivad olla uimastites on väga suur,» rääkis Kurbatova, täiendades, et palju sõltub ka sellest, kuidas uimastit manustatakse - kas süstitakse või võetakse suukaudselt ning näiteks jahu süstimine võib olla väga ohtlik, see võib lõppeda surmaga, mida on juhtunud juba.