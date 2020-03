FOTOD ⟩ Mehe surnuks pussitanud kunagine taskuvaras vabastati kohtusaalis

Tellijale

Kohus leidis, et Habarovil puudus vastast noaga lüües soov teda tappa ning võttis talle karistuse mõistmisel arvesse tema süü suurust, puhtsüdamlikku kahetsust, kõrget iga. Ühtlasi arvestas kohus seda, et ta on selle kriminaalasja eeluurimisel vahi all viibinud üle seitsme kuu ning ka tema tervislikku seisundit, sest ta on raskelt haigestunud.