RIA: koroonaviiruse leviku ajal on veebis sagenenud arve- ja palgarahapettused

Märtsis matkisid kurjategijad nii Terviseameti kui ka WHO e-kirju.

Aasmann tõi välja, et petukõnedega prooviti eksitada kaugtööle jäänud töötajaid. «Kurjategijad helistasid inimestele ning pakkusid võimalust üle vaadata arvuti turvaseaded. Tegelik eesmärk oli hoopis saada kaugligipääs töötaja arvutisse, et siis see üle võtta,» lausus Aasmann.