Prokuratuur ei näinud Põdras pädevat kaitsjat Khalilovile

Jurist ja endine kaitsepolitseinik Indrek Põder kõrvaldati kriminaalmenetlusest neljapäeval Põhja ringkonnaprokuröri Diana Helila määruse alusel.

Helila selgitab Põdra eemaldamist riigi kohustusega tagada kaitseõiguse kvaliteet, et oleks võimalik selgitada kriminaalmenetlusega välja kõik asjaolud. «Kui prokuratuur näeb, et kaitsealuse kaitseõigused võivad jääda pädeva kaitseta, peab prokuratuur kaaluma, kas meie hinnangul on sellise kaitsja puhul tagatud kaitsealusele pädev õigusabi ning vajadusel määrata kliendile uus kaitsja,» ütles Helila.

Ringkonnaprokurör selgitas, et advokatuuri mitte kuuluvatel inimestel on võimalus kaitsjana kriminaalmenetluses osaleda ning seadusandja mõte on olnud sellega laiendada õigusabi kättesaadavust, kuid mitte teha järeleandmisi kvaliteedis.

«Lisaks sellele, et advokaatide teadmisi on kontrollitud advokaadieksamil, on advokaatide tegevuse üle võimalik järelevalve Eesti Advokatuuri poolt. Juristide puhul see võimalus puudub,» märkis Helila.