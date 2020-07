Valitsus otsustas: sisenemispiirangud muutuvad märgatavalt leebemaks

Eestisse võib siseneda kõikidel eesmärkidel ning ilma piiranguteta Euroopa komisjoni teatises toodud riikidest, kui sealne nakkuskordaja on 16. Kui nakkuskordaja on üle 16 (nende seas on näiteks ka Ukraina), peab ta 14 päeva viibima isolatsioonis. Euroopa riikide suhtes kehtib lisapaindlikkus: neist võib Eestisse isolatsiooni kohustuseta tulla ka siis, kui sealne nakkuskordaja on tõusnud kuni 10% võrra.