Firmade e-kirjavahetusse tunginud kelmide saagiks langeks kopsakas summa

Politsei- ja piirivalveamet sai kolmapäeval teate, et tundmatu kurjategija on sisenenud kahe ettevõtte vahelisse e-kirjavahetusse ja muutnud panga rekvisiite. Selle tulemusel tehti ülekandeid kelmide pangakontole ning firmale tekitatud varaline kahju on 21 099 eurot.