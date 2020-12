Koondamised, kütusehind ja maksumuutused: 20 loetumat majanduslugu 2020. aastal

Terve aasta oma majandusprobleemidega kõneainet pakkunud T1 Mall of Tallinna kaubanduskeskusest kadus jaanuaris Da Vinci nimeline kohvik, mis asus kohe keskuse peaukse juures. Lahkumise põhjuseid selgitades läksid aga keskuse ja kohviku juhi arvamused lahku. Kui viimase sõnul oli probleem klientide vähesuses, siis esimene väitis, et endine rentnik pidada tahtma keskenduda hoopis restoraniärile.

Kui veel varem ei tohtinud Eestist otse lennata 21 Euroopa riiki, siis 21. augustil tõmbus ring veelgi koomale: lennukeelu all oli juba 24 riiki. Nädalaga oli viiruse levik hoogu juurde saanud Austrias, Liechtensteinis, Kreekas, Iirimaal ja Poolas, kuhu varem veel tohtis otse lennata. Kõige ebameeldivam oli ilmselt lennukeeld Poola, kuna Varssavi on Eesti reisijatele oluline sõlmjaam, kust edasi lennata. Samas vabanesid lennukeelu alt Küpros ja San Marino.

President Kersti Kaljulaid mängis Äripäeva raadiole antud intervjuus mõttega, et mis oleks, kui Eesti kehtestaks automaksu. President arutas diislikütuse aktsiisimaksulangetust ja leidis, et kuigi ühelt poolt aitab see transpordisektorit ja autovedajaid, siis teiselt poolt paneb see küsima, kas maksulangetus peaks tõesti jõudma ka nendeni, kes panevad kütuse oma isiklikku suurde sõiduautosse. «Me tahame, et sellest võidaks ettevõtlus, mitte tingimata jõukam tarbija. Kui tegemist on ebavõrdsuse suurendamisega, siis miks mitte automaksud?» käis president välja mõtte.