Kultuuritoimetuse loetuimad lood 2020

Tammsaare teose oleme võtnud oma rahvusväärtuste alusteoseks. Kui keegi küsiks eestlase kasutusjuhendit, siis annaksime talle pihku «Tõe ja õiguse». Loomulikult huvitab meid, kuidas tuli välja selle põhjal tehtud film, seda enam, et see on režissööri täispika mängufilmi debüüt.