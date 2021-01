Ettevõtja Tiiu Järviste astub rahapesus süüdistatuna kohtu ette

Rahvusvahelise koostöö tegemisel peab järgima väga rangeid protseduurireegleid, lisaks tuleb arvestada väga mahukate tõlgete koostamisega ning seetõttu on kriminaalasja ülevõtmine alati ressursimahukam kui siseriikliku menetluse läbiviimine. Sarnaste, mitme episoodiliste ja grupi poolt toime pandud kuritegude menetluste puhul on see tavapärane, et mõne võimaliku kuriteo menetlus eraldatakse teistest, et tagada mõistlik menetlusaeg.

«Kriminaalasjas, kus ühes episoodis on alus süüdistada mitut inimest ja ülejäänud episoodides kahtlustatakse neist ainult ühte, on otstarbekam asi eraldada. Lisaks ei saa mööda vaadata asjaolust, et üks süüdistuse saanutest on vahi all ning teisele on kohaldatud elektroonilist valvet. Kuivõrd seatud tõkendid piiravad inimeste vabadust, oli kriminaalasjade eraldamine parim meetod, et viia kohtueelne kriminaalmenetlus läbi võimalikult kiiresti,» lisas Nurm.