Türgi maailmapärandipaiga lähedale ilmus salapärane monoliit

Göbekli Tepes asuvad kivirajatised on dateeritud 10. aastatuhandesse eKr ehk need on tuhandeid aastaid vanemad kui Stonehenge Inglismaal. Uus umbes kolme meetri kõrgune monoliit avastati reedel Göbekli Tepe lähistel ja sellel on raidkiri «Vaata taevasse, näe kuud».