EKRE taotleb Keskerakonna sundlõpetamist

EKRE parlamendisaadiku Paul Puustusmaa sõnul on ettepaneku eesmärgiks kohelda erakondi üksikisikutega samadel alustel. «Seaduse kohaselt ei tohi riigikogu liige olla kriminaalkaristust kandev isik, aga kriminaalkorras karistatud erakond võib osaleda isegi valitsuse moodustamisel.»

Endine põhiseaduskomisjoni esimees ei varjanud, et eelnõu esitati Keskerakonnale mõeldes: «Praegu näiteks on võimul erakond, kes on kaks korda kriminaalasjas süüdi mõistetud,» märkis Puustusmaa.