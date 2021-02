Lavrov: Venemaa on valmis suhete katkemiseks Euroopa Liiduga

«Kui me näeme seda uuesti, nii nagu oleme tundnud varem mitmel korral, et sanktsioonid kehtestatakse teatud valdkondades ja tekitavad ohte meie majandusele, sealhulgas tundlikes valdkondades, siis jah. Me ei taha olla isoleeritud rahvusvahelisest elust, kuid me peaksime olema selleks valmis,» sõnas ta.