Joobes mopeedautojuhile mõisteti üle kahe aasta reaalset vangistust

Politsei sai 8. veebruaril teate, et Rakveres Tartu tänaval on juhtunud liiklusõnnetus, kus mopeedautojuht sõitis otsa tee äärde pargitud autole. Sündmuskohale saabunud politseipatrull tuvastas, et 48-aastane mopeedautot juhtinud mees oli joobes. Patrullpolitseinikud pidasid mehe kahtlustatavana kinni ja toimetasid ta Rakvere politseijaoskonda. Meest on ka varem korduvalt juhtimiselt kõrvaldatud, kuna ta on sõidukit juhtinud joobeseisundis.