Prantsuse küberjulgeolekuamet avalikustas arvatavad Vene häkkimised

Agentuur ütles, et häkkerid kasutasid ära Prantsuse firma Centreon tarkvara haavatavuse ning rünnakutel oli mitu sarnasust nendega, mida korraldas Sandworm. Seda rühmitust kahtlustatakse seotuses Vene sõjaväeluurega.

Küberturbefirma Wavestone ekspert Gerome Billois ütles, et rünnakud meenutavad meetodeid, mida kasutas Sandworm, kuid see ei garanteeri, et tegemist oli nendega.