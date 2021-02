Komisjon toetas laste õigust pöörduda iseseisvalt psühhiaatri poole

Sotsiaalkomisjoni esimees Siret Kotka ütles, et praegune seadus on ajale jalgu jäänud ja teiste tervishoiuteenuste puhul on alaealistel iseseisvalt abi otsimise võimalus olemas. «Komisjon leidis, et ei ole ühtki põhjust, miks alaealised ei võiks vanemate teadmata oma muredele lahendusi otsida. Mida kiiremini jõuavad noored spetsialistide juurde, seda suurem on tõenäosus, et Eesti ühiskonnas on tervemad inimesed. Mul on väga hea meel, et jõuame pikalt komisjonis menetletud eelnõuga suurde saali, kus see loodetavasti juba märtsis seadusena vastu võetakse,» sõnas Kotka.