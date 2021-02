Erikomisjon: valitsus peab viirusetõrjel keskenduma nakatumiskordajale

Riigikontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul asus komisjon seisukohale, et haiglate ülekoormuse vältimine viiruse tõrjumisel plahvatusliku kasvu faasis on ebapiisav. «Vaja on eesmärgiks seada nakkekordaja viimine alla ühe, seda soovitas ka teadusnõukoda,» ütles Reinsalu pressiteate vahendusel.