WHO hurjutas rikkaid riike vaktsiinide ahnitsemise eest

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et mõnede rikaste riikide otselepingud tootjatega tähendavad seda, et varem kokkulepitud vaktsiinisaadetised vaesematele riikidele läbi Covaxi programmi vähenevad.

WHO juht ütles, et Covaxis on olemas raha vaesematele riikidele vaktsiini ostmiseks, pärast värskeid laekumisi USA-lt, Euroopa Liidult ja Saksamaalt, aga need summad on väärtusetud, kui nende eest pole võimalik midagi osta.

Tedros kutsus jõukaid riike kontrollima, et nende oma kokkulepped ravimifirmadega ei õõnestaks Covaxit, millele vaesed riigid oma esimeste vaktsiinisaadetiste osas loodavad.

«Isegi kui sul on raha, aga sa ei saa seda kasutada vaktsiinide ostmiseks, pole raha olemasolul mingit tähendust,» ütles ta koos Saksa presidendi Frank-Walter Steinmeieriga peetud virtuaalsel pressikonverentsil.

Ansambli U2 laulja Bono ja mitme vabaühenduse asutatud organisatsioon ONE Campaign teatas möödunud nädalal, et seitsme juhtiva tööstusriigi G7 liikmed koos EL-i ja Austraaliaga ostsid kokku pea 1,25 miljardit doosi rohkem kui vaja, et vaktsineerida oma elanikud COVID-19 vastu.

«Mõned jõukamad riigid võtavad ühendust tootjatega, et saada rohkem vaktsiine, mis mõjutab kokkuleppeid Covaxiga. Ja isegi seda osa, mis Covaxile algul eraldati, vähendati selle tõttu,» lausus Tedros.

«Saame tarnida vaktsiine Covaxis osalevatele riikidele vaid siis kui rikkad riigid teevad koostööd ja austavad Covaxi tehtud kokkuleppeid.»

Esimesed Covaxi vaktsiinid tarnitakse selle liikmetele vahemikus veebruari lõpust juuni lõpuni.

Programmis osaleb umbes 145 riiki, kes peaksid saama kokku 337,2 miljonit doosi, milles peaks piisama, et vaktsineerida veidi üle kolme protsendi nende elanikest.

Covax teatas, et loodab detsembri lõpuks suurendada seda arvu 27 protsendini.

Maailma suurim vaktsiinitootja, India Serum Institute kutsus esmaspäeval teisi riike olema vaktsiinide osas kannatlikud, öeldes, et sai käsu võtta prioriteediks oma koduturg.

Steinmeier ütles, et kuigi mõned riigid keskenduvad omaenda kodanike kaitsele koroonaviiruse eest, on mõistlik, kui vaktsineerimise võidujooksu juhtivad jõukamad riigid jälgiks, et samal ajal saaks poogitud ka vaesemad riigid.

«Valitsused on eelkõige, ja see on arusaadav, pühendunud omaenda kodanikele,» ütles ta.

Kuid «kui me keeldume olemast solidaarsed, ei peaks me olema üllatunud, kui teised riigid täidavad vaakumi, tarnides vajaliku varem ning kasutades seda omaenda eesmärkidel».

Tedros kutsus üles loobuma COVID-19 ravimite intellektuaalse omandi õigustest, mis aitaks kaasa info jagamisele ja tootmise suurendamisele.

Praegu Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) laual oleva idee vastu on vankumatult kõik ravimihiiud.

Tedros kutsus üles ka ravimiettevõtteid, kes ise koroonavaktsiini ei tooda, lubada oma võimalusi kasutada teiste ettevõtete vaktsiinide tootmiseks, nagu Sanofi tegi Pfizer-BioNTech vaktsiini puhul.

«Kui suurendame pirukat, siis on ka paremad võimalused seda õiglaselt jagada.»