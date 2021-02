Xi: Hiina saatis puruvaesuse likvideerimisel korda imeteo

Hiina teatas mullu, et on saavutanud ammuse eesmärgi tõsta kogu oma rahvas üle vaesuspiiri, mis defineeritakse kui alla 2,3 dollari jääv päevane sissetulek.

Piir on veidi kõrgemal Maailmapanga defineeritud 1,9 dollarist, ent kõrgema sissetulekuga riikide kohta on see endiselt võrdlemisi madal.

Nüüd on Hiina valmis «pakkuma abi arengumaadele, mis on vaesusega endiselt kimpus», lausus Xi.

Kriitikud pole aga tulemusega rahul ja on osutanud, et vaesuspiir on madal ja selle kõrvaldamiseks loodud fondides on väidetavalt esinenud korruptsiooni. Samuti on tõstatatud igipõline küsimus, kas ametlikke andmeid saab usaldada.