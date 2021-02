Luureraport: kroonprints kiitis heaks ajakirjaniku tapmise

Kahe aasta vanuses ja osaliselt redigeeritud raportis, mille president Joe Bideni administratsioon avaldas, jõudis USA luure järeldusele, et prints «kiitis heaks operatsiooni Türgis Istanbulis Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi kinnivõtmiseks või tapmiseks».

«Alates 2017. aastast on kroonprintsil olnud täielik kontroll kuningriigi julgeoleku- ja luureoperatsioonide üle, mistõttu on ebatõenäoline, et Saudi ametnikud oleksid korraldanud sellise iseloomuga operatsiooni ilma kroonprintsi heakskiiduta,» öeldi raportis.