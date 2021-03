Eesti Teadusagentuuri hakkab juhtima Anu Noorma

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler ning Eesti Teadusagentuuri nõukogu esimees Indrek Reimand märkis, et Anu Noorma on ennast tõestanud nii rahvusvaheliselt tunnustatud teadlasena kui ka eduka juhina. «Teadusagentuurilt ja Anult selle juhina ootame veelgi suurema panuse andmist Eesti teadmistepõhisemaks muutmisel ja suurte väljakutsete lahendamisel,» ütles Reimand.

Anu Noorma sõnas, et on uhke Eesti teaduse ja teadlaste üle. «See, kuhu me väikese riigina oleme jõudnud, annab meile kõigile jõudu toime tulla praeguse keerulise olukorraga ja jätkata tegutsemist, et elu Eestis ja maailmas paremaks muuta,» ütles Noorma. «Agentuuri juhina pean väga oluliseks teadmiste mõjukuse kasvatamist ühiskonnas.»