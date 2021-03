Läti peaminister kardab, et piirangute kaotamise korral tabaks neid Eesti saatus. Leedu püüab samal ajal aga ettevaatlikult riiki uuesti avada.

Leedu

Leedus viimase ööpäevaga tuvastatud 503 koroonaviirusega nakatumist viisid riigis nakatunute koguarvu üle 200 000. Kokku on alates pandeemia algusest positiivse proovi andnud 200 351 inimest, viirus on nõudnud 3281 elu, neist 12 viimase ööpäevaga. Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on aga 254,7 ehk Baltimaade madalaim.