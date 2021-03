Rootsis vigastas terariistaga relvastatud mees kaheksat inimest

Rootsi siseminister Mikael Damberg kinnitas, et teda on juhtunust teavitatud.

«Paljudel inimestel on tõsiseid vigastusi. Need on kohutavad sündmused ja minu mõtted on haavatute ja nende lähedastega. Juhtum on siiani ebaselge, kuid politsei on kurjategija kinni pidanud ja astunud samme asjaolude selgitamiseks ning Vetlandas ohutuse tagamiseks,» teatas Damberg oma avalduses.