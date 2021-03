Kirik soovib Küprose skandaalse euroloo eemaldamist

Eurovisiooni ametliku kodulehe andmetel räägib lugu armumisest kellessegi, kes on sama halb kui saatan. Vastuolulises laulus on näiteks sõnad: täna õhtul me põleme peokuumuses, sinuga on põrgu sama hea kui paradiis ja ma andsin oma südame El Diablole, sest ta sõnul olen ma tema ingel.