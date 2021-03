Stoltenberg: EL ei saa Euroopat NATOta kaitsta

Osa Euroopa Liidu liidreid on julgustanud blokki arendama suuremat strateegilist iseseisvust, ehkki osad näevad seda Brüsseli ja Washingtoni vahelise rivaliteedi loomisena.

Stoltenberg märkis, et NATO-sse kuuluvad ELi liikmesriigid moodustavad vaid viiendiku alliansi kaitsekulutustest.

«Euroopa Liit, mis kulutab kaitsele rohkem, investeerib uutesse võimekustesse ja vähendab kaitsetööstuse killustatust, on hea mitte ainult Euroopa julgeolekule, vaid tervele transatlantilisele julgeolekule,» ütles ta Euroopa Kolledžis.

Ta märkis, et ehkki 21 ELi liikmesriiki kuuluvad ka NATOsse, kaitsevad neid külgedelt suuremate kulutustega liitlased.

«Küsimus ei ole ainult rahas, see on ka geograafias,» lausus ta ja rõhutas, et EL ja NATO peavad rohkem koostööd tegema.