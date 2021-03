WHO: raport Covid-19 päritolu kohta avaldatakse 15. märtsi nädalal

Raport pidanuks algul avaldatama kahes osas: esialgne kokkuvõte veeruaris, millele järgnenuks hiljem raporti täistekst. Nüüd avaldatakse need mõlemad aga samal ajal, ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Võite kindlad olla, et kui raportid on valmis, palume me ekspertrühmal neid liikmesriikidega nende avaldamise eel jagada ja me anname teile järeldustest teada.»