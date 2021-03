USA: Vene luure levitab lääne vaktsiinide kohta desinformatsiooni

Väljaanded New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front ja Rebel Inside on tegelenud Pfizeri ja teiste lääneriikides toodetud koroonavaktsiinide kõrvaltoimete rõhutamisega, külvates hirmu nende efektiivsuse osas ja levitades kahtlust, kas nad said USA ravimiameti heakskiidu liigselt kiirustades, teatas Wall Street Journal.