Ghanas uppus suletud rannas 12 noorukit

Õnnetuse põhjus pole teada, kuid märtsist on riigi Atlandi ookeani kaldal olevad rannad koroonaviiruse leviku piiramiseks ametlikult suletud.

«Leidsime 12 nooruki surnukehad, nende hulgas ka kahe tüdruku omad ning viisime need surnukuuri,» ütles AFP-le politsei kõneisik Irene Oppong. Kaks noorukit päästeti ja nad on praegu haiglas, lisas Oppong.

Politsei kinnitas, et ellujääjate ja surnukehade otsingud jätkuvad ning õnnetuse põhjust uuritakse.

Ghanas on seni tuvastatud 86 465 nakatunut ning viiruse tagajärjel on surnud 647 inimest. Arvatavalt on vähese testimise tõttu tegelikud arvud oluliselt suuremad.