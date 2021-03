USA mõistis hukka huthide rünnaku Saudi Araabia naftarajatistele

Saudi Araabia naftaterminali tabas droonirünnak, samuti rünnati ballistilise raketiga naftafirma Aramco elurajooni, teatas pühapäeval kuningriigi energeetikaministeerium.

«Mõistame hukka huthide drooni- ja raketirünnaku Saudi Araabia naftarajatiste vastu,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Ned Price ajakirjanikele.

«Sellised rünnakud ei ole rahupüüdlustesse tõsiselt suhtuva liikumise tegevus,» märkis Price.

Jeemeni huthi šiimässulised võtsid suhtlusvõrgustikus Twitter drooni- ja raketirünnakud omaks.

Kuningriigi naftarikkad idaregioonid on koduks suuremale osale Aramco tootmis- ja ekspordirajatistele. Varem pühapäeval korraldas Saudi sõjaline koalitsioon õhurünnakuid Jeemeni pealinna Sanaa vastu, mis on huthide kontrolli all.

Mässulised on suurendanud rünnakuid Saudi Araabia vastu ning asunud Jeemenis pealetungile valitsusvägede viimasele kantsile riigi põhjaosas Maribile.

Saudi koalitsioon teatas avalduses, et tsiviilsihtmärkide vastu suunatud rünnakud kuningriigis on punaseks jooneks ning et huthide rünnakud ei vii neid lähemale poliitilisele lahendusele.

USA valitsus on üritanud Jeemeni konfliktile lahendust leida. Praeguseks on kodusõda nõudnud kümneid tuhandeid inimelusid, miljonid on oma kodudest põgenenud.