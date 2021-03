Riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe sõnul on pikem valimisperiood üks Eesti eeliseid. «Lisaks on sellest aastast valijatel võimalik oma ringkonna piires hääletamas käia ükskõik millises jaoskonnas, näiteks Tallinna puhul ükskõik millises linnaosa valimisjaoskonnas,» lisas Koitmäe.

Samuti on suureks plussiks e-hääletamine, aga see võimalus puudub siiski neil, kel tehnikat selleks pole.

«Siiski on praegu väga keeruline kui mitte võimatu ette ennustada, milline on olukord viiruserindel Eestis sügisel,» sõnas Koitmäe. Samuti selgitas ta, et Eesti seaduste järgi ei tohi valimisi edasi lükata ega viia läbi ühel valimisviisil - näiteks e-hääletamisega. «Seetõttu arutame võimalikke valikuid täpsemalt suve hakul, kui nakatumisnäitajate pilt sügise osas on ehk veidigi selgem.»