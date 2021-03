Taani teatas AstraZeneca vaktsiini kasutamise ajutisest peatamisest pärast mitme tõsise trombi tekkimist, Läti tervishoiuminister soovib halbade haigestumisnäitajate tõttu riigi sulgemist ning avalikustatud dokumendid näitavad Euroopa Liidu solidaarsust liiduväliste riikide suhtes.

Taani tervishoiuamet teatas täna AstraZeneca koroonavaktsiini kasutamise ajutisest peatamisest ettevaatusabinõuna pärast seda, kui mõnel patsiendil tekkis pärast kaitsesüsti saamist tromb.

Tervishoiuameti sõnul on teateid tõsiste trombi tekkimise juhtumitest inimestel, kes on saanud AstraZeneca vaktsiini. Samas lisati, et praeguse seisuga ei ole kindlaks tehtud, et vaktsiini ja vereklompide vahel on seos ning tõendid viitavad vaktsiini turvalisuse poole.

«Me oleme Taani ajaloo suurima vaktsineerimiskampaania keskel,» ütles tervishoiuminister Søren Brostrøm ja lisas: «Praegu on meil vaja kasutada kõiki vaktsiine mida saame. Seetõttu on ühe tootja vaktsiini pausile panemine väga raske otsus.»

Samal ajal on oluline ministri sõnul kiirelt ja kohe reageerida võimalikele tõsistele kõrvalmõjudele. Hetkel ei ole täpsustatud, kui mitmel inimesel tromb tekkis. Taanis on AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineeritud rohkem kui 142 000 inimest.

Partiide peatamine on tavapraktika ja seda tehakse ettevaatusabinõuna kõigis Euroopa Liidu riikides juhul, kui mõnes riigis võib olla kahtlus seoses ravimi kvaliteediga.

Euroopa Ravimiamet teatas eile, et esialgsete uurimistulemuste kohaselt pole Austrias kasutatud AstraZeneca vaktsiinide partii tekitanud kõrvaltoimeid, mille tagajärjel suri riigis kaks naist hüübimishäire ja kopsutromboosi tagajärjel.

Läti tervishoiuminister Daniels Pavļuts pooldab endiselt kõige karmimate piirangute kehtestamist võitluseks Covid-19-ga. Teleusutluses tunnistas ta, et haigestumine väheneb, kuid aeglaselt. Samas teevad murelikuks epidemioloogide ennustused Suurbritannia Covid-19 viirustüve levimise kohta.

Pavļutsi arvates pidanuks valitsus valima tõsisema tee, kuid vähemalt lepiti kokku, et kolme lähinädala jooksul ei tule mingeid leevendusi.

Ministri sõnul, kui haigestumine järsult suureneb ja kahe nädala kumulatiivne haigestumine ületab 600 juhtu 100 000 elaniku kohta, peab valitsus viivitamatult riigi lukku panema.

Läti valitsus kavatseb otsustada täna lõplikult mõõduka stsenaariumi epideemiatõrjemeetmete rakendamise üle, kus riigi- ja eraettevõtete kontoritöötajad saadetakse kõik kaugtööle ja tootmistöölised jäävad kohapeale.

Läti seim arutab täna ka valitsuse ettepanekut maksta puudega inimestele ja pensionäridele 200-eurose ühekordse toetuse. Ühekordset toetust makstakse seoses Covid-19 väljakuulutatud eriolukorraga vanadus-, puude- ja toitjakaotuspensionäridele. Toetust võivad nõuda ka töövõimetustoetust ja riigi sotsiaalabi saajad.

200-eurost ühekordset toetust makstakse ka puudega lapse ja erihooldust vajava puudega inimese hooldajatele. Toetusraha, 112,5 miljonit eurot, võetakse ettenägematute vajaduste eelarverealt.

Lätis registreeriti täna kokku 638 uut Covid-19 nakkusjuhtumit ning viirus nõudis 11 inimelu, samas tehti rekordarv koroonateste, teatas haiguste ennetuse ja kontrolli keskus.

Kokku tehti 17 483 Covid-19 testi, millest positiivse vastuse andsid 3,6 protsenti. Keskuse teatel peetakse selle näitaja tõusmist üle nelja protsendi märgiks viiruse kontrollimatu ja kiire leviku kohta. Covid-19 surmajuhtumite seast viis olid vanusegrupis 60-69, kaks 70-79, kolm 80-89 ja üks 90-99.

Läti nakkusjuhtumite arv ulatus 92 274-ni, surmajuhtumite arv 1737-ni, moodustades 1,88 protsenti kõikidest nakkustest. Viiruse esinemissagedus on Lätis 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul 420,2. Viimase kahe nädala jooksul on BNSi andmetel Lätis registreeritud 8016 Covid-19 nakkusjuhtumit.

Euroopa Liit on märkimisväärselt aidanud teisi riike, selgus Euroopa Komisjoni dokumentidest. EUobserveri sõnul tuli info päevavalgusele pärast seda, kui Ühendkuningriigi poliitikud süüdistasid ELi vaktsiininatsionalismis.

Suurbritannia sai kõige rohkem ELi käest vaktsiine, üle 8 miljoni doosi. Kokku on EL 3. märtsi seisuga eksportinud rohkem kui 24,7 miljonit doosi koroonaviiruse vaktsiini üle kolmekümnele riigile.

Euroopa Liitu on kritiseeritud vaktsineerimistempo suurtes erinevustes ajal, kus osad riigid nagu Malta (15,5 vaktsineeritud inimest 100 elaniku kohta), Taani (10,6) ja Küpros (9.3) on oluliselt eespool riikidest nagu Läti (3,4), Bulgaaria (3,8) ja Horvaatia (4,8).

Kolmas laine Saksamaal ja uus nakatumisrekord Ungaris

Saksamaal kasvas nakatumine koroonaviirusesse viimase ööpäevaga hüppeliselt ja riigi haigustetõrje keskuse juht Robet Wieler hoiatas, et Euroopa suurimas majanduses on alanud pandeemia kolmas laine. Viimase ööpäevaga lisandus 14 356 nakkusjuhtu, mis on enim alates 4. veebruarist, teatas Robert Kochi instituut.

«Me peaks Euroopas murelikud olema,» ütles Wieler ajakirjanikele. «Kui ma mõtlen Saksamaal toimuva peale, oleme me kolmanda laine alguses,» ütles ta ning rõhutas, et oluline on kanda maski ja hoida suhtlusvahemaad.

Saksamaa hakkas novembrist kestnud piirangumeetmeid veebruari lõpus järk-järgult lõdvendama. Taasavati koolid ja sellest nädalast ka osa poode.

Epidemioloogid on piirangute liiga rutaka lõdvendamise eest hoiatanud, osutades nakkavamate viirusetüvede levikule ja kõrgele nakatumusele naaberriikides nagu Poola ja Tšehhi.

Wieleri sõnul on näha julgustavaid märke vaktsineerimiskampaania kohta. «Me näeme mõju üle 80-aastaste seas. Nende nakatumus on tohutus languses,» märkis ta ja väljendas lootust, sügiseks on viirus Saksamaal kontrolli all.

Ungaris tuvastati viimase ööpäevaga rekordarv Covid-19 nakkusjuhtumeid, edastas täna Euroopa meedia. Ööpäevaga tuvastati üle 8300 uue nakatunu. Viirus nõudis 172 inimelu. Riigi haiglates on kokku umbes 8300 koroonahaiget, neist 911 on kunstlikul hingamisel.

Epideemia ägenes Ungaris veebruari teises pooles ja olukord on hullem kui mullu detsembris viimase puhangu ajal.

Esmaspäevast, 8. märtsist jõustusid uued piirangud. Lähemad kaks nädalat on enamik poode suletud, lasteharidusasutused aga lausa 7. aprillini.

Ungaris on pandeemia algusest nakkuse saanud rohkem kui 489 100 inimest, surnud selle kätte üle 16 400.

Venemaa registreeris ööpäeva jooksul 9270 uut koroonaviiruse juhtumit ja 459 haigusest tingitud surma. Kokku on Venemaal ametliku kinnituse saanud 4 360 823 koroonaviiruse juhtumit ja 90 734 surma.