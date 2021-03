Venemaa otsus aeglustada Twitterit inspireeris meemimeistreid

Tellijale

Moskva teatas, et platvorm ei ole eemaldanud ebaseadusliku sisu ning seetõttu aeglustatakse Twitterit 50 protsendi võrra. Kreml on viimastel kuudel avaldanud Lääne tehnoloogiahiidudele nagu Facebook ja Twitter tugevat survet, et need eemaldaks oma platvormidelt üleskutsed valitsusvastastele meeleavaldustele.

Vene meediajärelevalve Roskomnadzor teatas, et Twitteri teenuseid piiratakse Venemaa kodanike kaitsmiseks ja firma seaduskuulekusele kutsumiseks.

«Vene internetikasutajad ja Twitter.»

Pilt on originaalis pärit multikast Zootropolis. FOTO: Kuvatõmmis Twitterist

«Twitter pärast aeglustumist.»

Твиттер после того, как его замедлили pic.twitter.com/QfKZMKjEwm — Столото (@stoloto) March 10, 2021

Vasakul on list Vene valitsuse ametlikest veebisaitidest, mis läksid koheselt maha peale Roskomnadzori teadaannet ja paremal on sõdur, kes hüüab, et sa tulistad vales suunas.

«Roskomnadzor aeglustab Twitteri, kuid blokk tuleb bumerangina nende juurde tagasi.»

Роскомнадзор замедляет Твиттер, но блокировка отрикошетила в них, фото в цвете#Twitter_в_России pic.twitter.com/vWYD8uzoiq — Твитанутая, ок? (@DedSandvich) March 10, 2021

«Roskomnadzor aeglustab Twitteri, et ka väikelinnadest pärit venelased tunneksid ennast koduselt.»

Роскомнадзор замедлил скорость Twitter в России, чтобы неуспевающие за современными скоростями россияне могли чувствовать себя здесь, как дома pic.twitter.com/EOXOEBPhGi — Алексей Иванов (@MestnyiJitel) March 10, 2021

«Videofakt: Roskomnadzor aeglustamas Twitterit.»

Видеофакт: Роскомнадзор замедляет работу Твиттера 😂 pic.twitter.com/Guv1UC66DW — Вернем Все Взад 🇺🇸󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿🇺🇦🇬🇪⬜🟥⬜+25% (@USSRComeBack) March 10, 2021

«Mis sotsiaalmeedia platvorm see on? See on Vene Twitter, seitse tundi siin võrdub ühe tunniga päris maailmas.»