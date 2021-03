Hollandi üldvalimiste eelõhtul tulid tänavatele tuhanded protestijad

Pargis, kus meeleavaldajad kogunesid, oli kohal ka palju korravalvureid ning politsei säutsus juba enne sündmuse algust, et kohalviibijate maksimumarv on täis. Kuid pärast säutsu saabus veel sadu inimesi.

Haagi suunduvate rongide liiklus peatati, et takistada rohkemate inimeste linna saabumist.

Viimastel nädalatel on Amsterdamis toimunud väiksemad meeleavaldused ning pidevalt on kohal märulipolitsei, kelle ülesandeks lahkumast keelduvate meeleavaldajate laialiajamine.

Need on märk väikese ühiskonnaosa kasvavast rahulolematusest liikumispiirangutega, mille tulemusel on oktoobri keskpaigast saadik suletud ettevõtted, sealhulgas ka baarid ja restoranid ning muuseumid.