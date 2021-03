Kasusaajate andmekogu pole veel ehitama hakatud

Ettevõtetel, aga ka kõigil teistel ühingutel tuli oma tegelikud kasusaajad avaldada 2018. aasta sügisel. «Tegelike kasusaajate andmete kogumine aitab vähendada ja avastada rahapesu ja terrorismi rahastamise skeeme,» teatas toona rahandusministeerium.

Veel pidi andmete kogumine takistama ettevõtlusringkonnas tuntud pettureid.

Aga 2019. aastal tõdes toonane rahandusminister Martin Helme (EKRE), et süsteem pole korralikult tööle hakanud. Andmeid küll esitatakse, igaüks võib neid äriregistrist vaadata, aga näiteks pangad neid andmeid ei usalda.

Martin Helme. FOTO: Tairo Lutter

«Vahetult nende andmete õigsuse üle ükski riigiasutus kontrolli ei teosta. Eeldus oli selles, et juriidiline isik, kes neid andmeid esitab, võiks olla ise huvitatud sellest, et tal on õiged andmed. Kui ta näiteks pangaga soovib ärisuhet alustada, siis tal on lihtsam seda suhet luua, sest pangal on olemas korrektne info tema kohta,» rääkis rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik Sören Meius.

Aga see, kes soovib oma tegelikku kasusaajat varjata, võib registrisse kirjutada midaiganes. Valeandmete esitaja üldjuhul karistada ei saa. Äriregister on lihtsalt platvorm, kuhu ettevõte oma kasusaajad kirja paneb. Teisiti öeldes, ametlikult ei esitata riigile valeandmeid isegi siis, kui tegeliku kasusaaja lahtrisse pannakse nimi Miki Hiir.

Süsteem niipea toimima ei hakka

Läinud suvel võeti vastu seadus, mis pidi probleemi lahendama. Seaduse järgi avatakse 10. mail tuliuus tegelike kasusaajate andmekogu. Sinna valeandmete esitajat ootaks juba krõbe karistus. Kusjuures andmete kvaliteeti aitaksid hinnata pangad, notarid ja teised niinimetatud kohustatud isikud.

«Kui kohustatud isik avastab, et tema andmed selle tegeliku kasusaaja kohta viitavad mingile muule infole, mis ei ole vastavuses sellega, mis registris on avaldatud, siis peaks tekkima võimalus sinna registrisse teade või hoiatusmärge panna,» selgitas Meius.

Hoiatusmärge oleks kõigile näha ja selle kustutamise eest peaks ettevõte ise hoolitsema. Meiuse sõnul on seadusetekstis kõik loogiliselt ära selgitatud, aga praeguseks on selge, et niipea see süsteem toimima ei hakka.

Registrite- ja infosüsteemide keskus usub, et uue andmekogu ehitamiseks kulub kaheksateist kuud ehk poolteist aastat. Kaks kuud enne seadusemuudatuse jõustumist pole selle tööga veel pihta hakatud.

Meius ütles, et alates läinud suvest, mil riigikogu seadusemuudatuse vastu võttis, on erinevad ametiasutused uue andmekogu ehitamise plaani üha täpsemaks rihtinud. «See on mitu vooru läbinud kommentaarideks, kus on siis juriidilise poole selgitused ja IT-ekspertide küsimused.»

Kui juristide selgitused ja arendajate küsimused lõpuks tulemuseni viivad, tuleb rahandusministeeriumil kirjutada taotlus, et Euroopa Liidust toetust küsida.

Valmimisaeg sõltub detailidest

Aga seaduses on uus andmekogu ja sellega kokku käiv kontrollmehhanism endiselt 10. maile rihitud. See tähendab, et mingil moel tuleks kohustatud isikutel ehk pankadel ja notaritel võimalike valeandmete avastamisele reageerida.

«Kui need sätted jäävad edasi lükkamata, siis selleks, et oma kahtlusest teada anda ilmselt ainuke võimalus ongi e-kirja teel. See muidugi on keeruline hallata ja sellist lahendust ei sooviks ilmselt ükski asutus,» ütles Meius.

Niisiis valmistab rahandusministeerium ette uut terrorismi ja rahapesu tõkestamise seaduse eelnõu, et 10. maiks tehtud plaan andmekogu valmimiseni edasi lükata.