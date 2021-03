Sikkut: lastega seksuaalsuhetes täiskasvanuid peab seadusega takistama

Eelnõu sätestab, et «täisealise isiku poolt noorema kui 16-aastase isikuga suguühendusse astumise või muu sugulise iseloomuga teo toimepanemise eest, välja arvatud juhul, kui täisealise ja alaealise vanusevahe on kuni neli aastat - karistatakse kuni viieaastase vangistusega.»

«Meie eesmärgiks on kaitsta alaealisi seksuaalse kuritarvitamise eest. Eesti naaberriikidest on seksuaalse enesemääramise piir seatud 16. eluaastale näiteks Soomes, Lätis ja Leedus,» tõi Sikkut võrdluse. Tema sõnul on eapiiri tõstmist korduvalt arutatud ka Eestis ning seda toetavad lastekaitsjad, vägivalla ohvreid aitavad arstid ja psühholoogid.

«On väga kahju, et need reaktsioonid järgnevad avalikele juhtumitele, aga praegu on avanemas aken, kus nii koalitsiooni- kui ka opositsioonierakonnad on näidanud üles valmidust minna edasi enesemääramise vanuse tõstmisega.»